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В Крыму назвали масштабными повреждения в пострадавшем от взрывов поселке

Глава госсовета Крыма Константинов назвал масштабным ущерб от взрывов в Новофедоровке

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Повреждения в пострадавшем от взрывов поселке Новофедоровка в Сакском районе Крыма являются масштабными. Так в своем Telegram-канале ущерб населенному пункту оценил глава госсовета республики Владимир Константинов.

В то же время Константинов отметил, что устранить повреждения будет несложно, для этого депутаты и активисты проведут в поселке субботник. «Повреждения масштабные, но не сложные. Думаю, с последствиями мы справимся быстро, примерно за десять дней, и забудем об этой истории», — сообщил политик.

В субботнике планируют задействовать до 100 человек.

Серия взрывов в районе поселка Новофедоровка произошла 9 августа. Погиб один человек — им оказался 58-летний местный житель. В Минобороны сообщили, что взрывы произошли на территории военного аэродрома Саки, где сдетонировали авиационные боеприпасы.

Позднее источник в Минобороны заявил, что признаки или улики «намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва» на аэродроме отсутствуют. В ведомстве заявили, что в качестве основной причины взрывов боеприпасов на аэродроме рассматривается нарушение требований пожарной безопасности.

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Валерий Розенберг
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