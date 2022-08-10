Россиянин по шею провалился в яму с мазутом и провел в ней ночь

В Татарстане мужчина провалился яму с мазутом и провел в ней ночь

В Татарстане мужчина по шею провалился в яму с мазутом и был вынужден провести в ней ночь. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По информации издания, житель города Бугульма упал в яму, когда возвращался с работы. Россиянин пытался выбраться из мазута самостоятельно, однако с каждым движением все глубже погружался в жидкость. Под утро его услышал прохожий, который и вызвал спасателей.

Госпитализация освобожденному мужчине не потребовалась, от медицинской помощи он отказался, сообщили в МЧС Татарстана.

По словам местных жителей, раньше на месте происшествия находилась промбаза, и теперь в жаркую погоду через стену гаражей протекает битум.

В администрации Бугульмы изданию сообщили, что опасную территорию огородили. Также прокуратура совместно с экологами начала проверку по факту инцидента.

Ранее в Москве 12 рабочих провалились в канализационный колодец из-за сверхинтенсивного ливня. Трое из них не смогли выбраться и погибли.