В Узбекистане предупредили о наказании за участие в спецоперации на Украине

Посольство Узбекистана предупредило о наказании за участие граждан в СВО на Украине

Власти Узбекистана предупредили об уголовном наказании за участие граждан страны в боевых действиях за рубежом, в том числе в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте посольства Узбекистана в России.

В посольстве отметили, что, согласно статье 154 Уголовного кодекса республики «Наемничество», за неправомерное участие в военных действиях на территории другой страны грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Граждан страны призвали «не поддаваться на провокации и проявлять предусмотрительность».

Ранее лидер узбекской диаспоры Пермского края Джахонгир Джалолов предложил живущим в России гражданам Узбекистана создать добровольческий батальон для участия в российской военной операции на Украине.