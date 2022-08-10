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В Госдуме назвали ответственных за обстрелы Запорожской АЭС

Депутат Шеремет возложил на США ответственность за обстрелы Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости

Ответственность за обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожской АЭС лежит на руководстве США. Об этом заявил депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский ничего не делает без одобрения западных кураторов. «Поэтому за удары по Запорожской АЭС несет прямую ответственность руководство США, которое санкционирует атаки на атомную станцию», — подчеркнул депутат.

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Он добавил, что Соединенные Штаты решили использовать Запорожскую АЭС чтобы шантажировать весь мир, а также «удерживать на поводке» страны Европы, которые хотят избавиться от зависимости от воли Белого дома.

7 августа в администрации Энергодара заявили, что ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». В результате были повреждены административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.

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Сергей Истомин
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