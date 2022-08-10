Российский заключенный стал фигурантом дела из-за пропаганды запрещенного АУЕ

В Рыбинске 27-летний заключенный стал фигурантом дела из-за пропаганды запрещенного АУЕ

В Рыбинске 27-летний заключенный стал фигурантом уголовного дела из-за пропаганды идеологии запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом в среду, 10 августа, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Ярославской области.

По данным следствия, мужчина вовлекал в АУЕ новых участников, агитировал других осужденных не повиноваться сотрудникам колонии, нарушать правила внутреннего распорядка и портить имущество исправительного учреждения.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России. Силовики провели на территории колонии обыски и изъяли «имеющие значения для уголовного дела документы и предметы».

23 июня сообщалось, что арестант подмосковного СИЗО создал ячейку АУЕ и собирал с заключенных деньги.

