Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российский заключенный стал фигурантом дела из-за пропаганды запрещенного АУЕ

В Рыбинске 27-летний заключенный стал фигурантом дела из-за пропаганды запрещенного АУЕ

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Рыбинске 27-летний заключенный стал фигурантом уголовного дела из-за пропаганды идеологии запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом в среду, 10 августа, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Ярославской области.

По данным следствия, мужчина вовлекал в АУЕ новых участников, агитировал других осужденных не повиноваться сотрудникам колонии, нарушать правила внутреннего распорядка и портить имущество исправительного учреждения.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России. Силовики провели на территории колонии обыски и изъяли «имеющие значения для уголовного дела документы и предметы».

23 июня сообщалось, что арестант подмосковного СИЗО создал ячейку АУЕ и собирал с заключенных деньги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
ЦБ отреагировал на предложение блокировать переводы свыше 10 тысяч рублей
Катание Макрона на гидроцикле назвали преступлением
Захотевший побыть в тишине на отдыхе турист случайно задушил жену подушкой
В Болгарии производители персиков заявили о колоссальном обвале на рынке
Суд арестовал на два месяца обвиняемую в вымогательстве российскую журналистку
Россиянка за месяц прописала в доме 650 мигрантов
Стали известны подробности обвинения в адрес журналистки Баязитовой
Шубенков рассказал о состоянии спорта в России
В Совфеде оценили возможность запрета на въезд в Европу для россиян
Подозреваемый раскрыл роль скопинского маньяка в убийстве россиянина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.