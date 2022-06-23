Арестант подмосковного СИЗО создал ячейку АУЕ и собирал с заключенных деньги

В СИЗО подмосковного Ногинска силовики пресекли деятельность сторонника АУЕ

Следователи возбудили уголовное дело об экстремизме в отношении 30-летнего местного жителя за создание в СИЗО подмосковного Ногинска ячейки запрещенного в России движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом в четверг, 23 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель региональной прокуратуры Наталья Григорьева.

По данным ведомства, россиянин контролировал соблюдение воровских понятий среди заключенных и пропагандировал идеологию АУЕ, являясь его сторонником. Также мужчина заставлял арестантов переводить деньги на карту его несовершеннолетней сестре. Полученные средства он тратил на финансирование АУЕ и на нужды заключенных.

Мужчина имеет определенный статус в криминальной среде, уточнила представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий. Сотрудники ФСИН нашли в камерах СИЗО записки и документы, подтверждающие причастность подозреваемого к экстремистской деятельности, и опросили свидетелей. По месту жительства фигуранта дела и его родственников прошли обыски.

17 августа 2020 года Верховный суд России постановил признать международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» («Арестантский уклад един», АУЕ) экстремистской организацией.

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