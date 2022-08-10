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Фильм «Ширли-мырли» покажут в кинотеатрах в формате 4К

Отреставрированный фильм «Ширли-мырли» Меньшова покажут в кинотеатрах в формате 4К

Кадр: Фильм «Ширли-мырли»

Отреставрированный фильм «Ширли-мырли» Владимира Меньшова, вышедший в 1995 году, покажут в кинотеатрах в формате 4К. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу канала «Мосфильм. Золотая коллекция».

Зрители смогут увидеть восстановленную покадрово картину с 18 августа. Сообщается, что благодаря реставрации фильм будет представлен «в точных красках и звуке, которые закладывались автором».

«18 августа в кинотеатрах страны выйдет комедия-фарс обладателя премии "Оскар" Владимира Меньшова "Ширли-мырли". Киноконцерн "Мосфильм" и телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" приглашают зрителей всей страны посмотреть на большом экране покадрово восстановленный мастерами лаборатории "Мосфильма" и воссозданный в формате "4K" шедевр Владимира Меньшова», — написали в сообщении.

В основе сюжета «Ширли-мырли» — история о четырех братьях-близнецах, ранее не знавших друг друга и встретившихся спустя много лет. Один из них — аферист Василий Кроликов, второй — дирижер Иннокентий Шниперсон, третий — цыганский барон Роман Алмазов, а четвертый — темнокожий стюард Патрик Кроликоу.

Роли всех братьев исполнил российский актер Валерий Гаркалин, скончавшийся в ноябре прошлого года.

В начале июня стало известно, что в российских кинотеатрах начнут показывать первые серии отечественных сериалов.

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Анастасия Астахова
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