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Бывший снайпер «Талибана» стал чиновником

«Би-би-си»: бывший снайпер талибов стал госслужащим в афганской провинции

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Бывший снайпер группировки «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) по имени Айнудин занял пост чиновника и теперь отвечает за землепользование и развитие в афганской провинции Балх. Об этом сообщает русская служба «Би-би-си».

«Работать в правительстве — это сложно. На войне нам было легче, на нас было меньше ответственности», — заявил Айнудин, на счету которого, по его словам, более десятка убитых.

После того как в августе 2021 года талибы захватили власть в Афганистане, многим бывшим боевикам пришлось переквалифицироваться и стать госслужащими.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, какие обещания должны выполнить боевики движения «Талибан» для легального признания их правительства в Афганистане. По словам министра, талибы должны наращивать усилия по борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, а также обеспечить более широкие права для граждан.

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Татьяна Антоненко
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