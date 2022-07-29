Лавров назвал условия признания правительства талибов

Лавров: талибы должны выполнить данные обещания для легального признания их правительства

Боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) должны выполнить обещания, данные ими после захвата власти, для легального признания их правительства в Афганистане. Такое условие назвал глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

Российский министр подчеркнул, что талибы должны создать инклюзивное правительство — не только с этнической, но и с политической точки зрения. «Они должны наращивать усилия по борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков и, конечно, должны обеспечить более широкие права для граждан», — добавил он.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что после того, как движение «Талибан» захватило власть в Афганистане, в стране выросло число боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация). Он уточнил, что на территории республики находятся до шести тысяч членов ИГ.