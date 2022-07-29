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Лавров назвал условия признания правительства талибов

Лавров: талибы должны выполнить данные обещания для легального признания их правительства

Фото: globallookpress.com

Боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) должны выполнить обещания, данные ими после захвата власти, для легального признания их правительства в Афганистане. Такое условие назвал глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

Российский министр подчеркнул, что талибы должны создать инклюзивное правительство — не только с этнической, но и с политической точки зрения. «Они должны наращивать усилия по борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков и, конечно, должны обеспечить более широкие права для граждан», — добавил он.

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Виктория Кондратьева
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