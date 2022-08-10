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Россияне заинтересовались арендой жилья в одной курортной стране

В 2022 году интерес к аренде жилья в Таиланде повысился более чем в два раза

Фото: Sakchai Lalit / AP

За первое полугодие 2022 года количество запросов, связанных с арендой недвижимости в Таиланде, среди россиян выросло более чем вдвое относительно аналогичного периода 2021 года — на 126,14 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщают аналитики портала Thailand Real Estate.

По сравнению с 2020 годом в 2022-м число запросов подскочило на 105,29 процента. В июне 2022 года интерес граждан России к аренде недвижимости в курортной стране оказался более чем в два раза выше (на 105,15 процента), чем в шестом месяце прошлого года, и на 82,98 процента выше, чем в тот же месяц 2020 года.

Несмотря на положительную динамику относительно прошлых двух лет, в июне 2022 года по сравнению с маем наблюдалось снижение числа запросов на 9,35 процента. При этом показатель пятого месяца 2022-го относительно показателя четвертого месяца увеличился на 13,08 процента.

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Эксперты отметили, что среднемесячное количество запросов на аренду жилья в Таиланде в этом году выросло на 51,58 процента по сравнению с тем же показателем в 2021 году. Относительно 2020 года увеличение составило 123,76 процента.

В августе аналитики Thailand Real Estate пришли к выводу, что российский спрос на недвижимость в Таиланде значительно вырос. Согласно их данным, по итогам семи месяцев 2022 года спрос увеличился на 71 процент относительно результата за аналогичный промежуток времени в 2021 году.

Полина Кислицына
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