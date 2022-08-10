Экс-сотрудник Twitter передавал Саудовской Аравии данные о критиках королевства

WSJ: в США экс-сотрудника Twitter признали виновным в шпионаже в пользу Саудовской Аравии

Суд в США признал экс-сотрудника Twitter виновным в шпионаже в пользу Саудовской Аравии, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, 44-летний Ахмад Абуаммо в 2013-2015 годах отвечал за взаимодействие со статусными клиентами на Ближнем Востоке, при этом передавая властям королевства личные данные пользователей социальной сети, которые критиковали страну, в обмен на денежное вознаграждение. Отмечается, что помимо этого он занимался отмыванием денег, фальсификацией бухгалтерской отчетности, а также мошенничеством.

«Господин Абуаммо регулярно пользовался доступом к аккаунтам, критиковавшим саудовские власти, для получения адресов электронной почты и телефонных номеров. В дальнейшем он передавал эту информацию саудовскому официальному лицу», — пишет газета.

За это «крот» получал сотни тысяч долларов, которые переводились на банковский счет его отца в Ливане, а также Абуаммо были подарены часы стоимостью 40 тысяч долларов, подчеркивает WSJ.