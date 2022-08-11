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Британцев предупредили о сильнейшем за 100 лет падении зарплат

Реальные зарплаты в Великобритании могут сократиться на 7,75 процента

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Жители Великобритании могут столкнуться с сильнейшим за 100 лет падением зарплат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Британского конгресса тред-юнионов. Реальные зарплаты в Соединенном королевстве могут снизиться на 7,75 процента, чего не бывало с 1920-х годов.

В организации подчеркнули, что масштаб падения зарплат можно назвать беспрецедентным. Великобританию, прогнозирует Банк Англии, ожидает рецессия в течение всего 2023 года. Страна может потерять более миллиона рабочих мест.

В начале августа Банк Англии повысил ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 1,75 процента годовых Меры по ужесточению денежно-кредитной политики приняты для борьбы с ростом цен, речь идет о рекордном за последние 27 лет шаге повышения ставки. Регулятор указал, что инфляционное давление в Великобритании, как и в Европе в целом, существенно нарастает на фоне роста цен на газ и опасений о возможности дальнейшего сокращения прокачки.

В соответствии с прогнозом, инфляция к концу года может достигнуть 13 процентов.

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Платон Щукин
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