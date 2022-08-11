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Пожар на нефтехранилище в кубинском порту потушили спустя неделю

Президент Кубы Диас-Канель Бермудес заявил о ликвидации пожара на нефтехранилище

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Пожар на нефтехранилище в кубинском порту в провинции Матансас потушен спустя неделю. Об этом сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Его цитирует РИА Новости.

«Сердечные пожелания из Матансаса, где мы констатируем завершение пожара в промышленной зоне», — написал глава государства в Twitter.

Пожар на территории нефтехранилища произошел 5 августа от удара молнии, которая попала в купол резервуара, содержащего около 25 тысяч кубометров нефти. По данным РИА Новости, в результате один пожарный погиб в ходе тушения, еще один скончался в больнице от полученных ожогов. Всего пострадали 130 человек, 14 пропали без вести. Власти Кубы запросили международной помощи в тушении

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Марина Совина
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