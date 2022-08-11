В России указали на готовность НАТО оправдывать применение ядерного оружия

Дипломат Белоусов предрек скорое оправдание странами НАТО применения ядерного оружия

В будущем от НАТО можно ждать оправдания любого применения ядерного оружия, для этого имеются все основания. Такое мнение выразил замглавы делегации России на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрей Белоусов, передает ТАСС.

Он напомнил, что в итоговой декларации мадридского саммита альянса за НАТО окончательно закреплен статус ядерного военно-политического блока. Дипломат подчеркнул, что данное обстоятельство заставляет «по-иному взглянуть на статус неядерных членов блока». В первую очередь он призвал обратить внимание на те страны, на территории которых размещено американское ядерное оружие. Помимо этого Белоусов указал на «совместные ядерные миссии» НАТО, в которые вовлечены неядерные члены альянса.

Если суммировать все эти факты, то напрашивается вывод, что в будущем от государств-членов НАТО можно ожидать оправдания любого использования ядерного оружия Андрей Белоусов замглавы делегации России в ООН

Россия призывает США вывезти ядерное оружие из третьих стран

Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что США должны вывезти ядерное оружие из третьих стран, поскольку этот фактор увеличивает риск ядерного конфликта. С аналогичным призывом выступил глава МИД России Сергей Лавров. В частности, он указал, что западным странам необходимо отказаться от создания военных объектов на территории государств бывшего СССР.

В свою очередь, помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гран заявил, что НАТО отказывается предоставить России гарантии неразмещения ядерного оружия в Швеции и Финляндии в случае их вступления в альянс.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что блок отказывается от соблюдения положений Основополагающего акта Россия — НАТО от 1997 года. Один из главных пунктов акта — отказ Североатлантического альянса от размещения ядерного оружия на территории стран, которые войдут в блок после подписания акта, а также от строительства мест для хранения ядерного оружия на территории этих государств.

В России обладание ядерным оружием назвали единственным ответом на некоторые внешние угрозы

При этом в России считают, что обладание ядерным оружием является единственным ответом на некоторые внешние угрозы. «Развитие ситуации в Восточной Европе подтверждает обоснованность наших озабоченностей. Грубо нарушив принцип равной и неделимой безопасности, НАТО сделала ставку на вредоносную экспансию с целью ослабления России», — заявил замглавы делегации России в ООН Андрей Белоусов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Россия рассматривает ядерное оружие только как фактор сдерживания. «У нас четко и строго прописаны те исключительные случаи, когда оно может быть применено. И только в ответ», — сказала она.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность применения своего ядерного арсенала только в чрезвычайных обстоятельствах. Он пояснил, что речь идет в том числе о защите жизненно важных интересов США, союзников и партнеров.