Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В России указали на готовность НАТО оправдывать применение ядерного оружия

Дипломат Белоусов предрек скорое оправдание странами НАТО применения ядерного оружия
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: U.S. Library of Congress / Reuters

В будущем от НАТО можно ждать оправдания любого применения ядерного оружия, для этого имеются все основания. Такое мнение выразил замглавы делегации России на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрей Белоусов, передает ТАСС.

Он напомнил, что в итоговой декларации мадридского саммита альянса за НАТО окончательно закреплен статус ядерного военно-политического блока. Дипломат подчеркнул, что данное обстоятельство заставляет «по-иному взглянуть на статус неядерных членов блока». В первую очередь он призвал обратить внимание на те страны, на территории которых размещено американское ядерное оружие. Помимо этого Белоусов указал на «совместные ядерные миссии» НАТО, в которые вовлечены неядерные члены альянса.

Если суммировать все эти факты, то напрашивается вывод, что в будущем от государств-членов НАТО можно ожидать оправдания любого использования ядерного оружия

Андрей Белоусовзамглавы делегации России в ООН

Россия призывает США вывезти ядерное оружие из третьих стран

Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что США должны вывезти ядерное оружие из третьих стран, поскольку этот фактор увеличивает риск ядерного конфликта. С аналогичным призывом выступил глава МИД России Сергей Лавров. В частности, он указал, что западным странам необходимо отказаться от создания военных объектов на территории государств бывшего СССР.

Материалы по теме:
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022
Последнее китайское предупреждение. Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
Последнее китайское предупреждение.Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
6 апреля 2022

В свою очередь, помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гран заявил, что НАТО отказывается предоставить России гарантии неразмещения ядерного оружия в Швеции и Финляндии в случае их вступления в альянс.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что блок отказывается от соблюдения положений Основополагающего акта Россия — НАТО от 1997 года. Один из главных пунктов акта — отказ Североатлантического альянса от размещения ядерного оружия на территории стран, которые войдут в блок после подписания акта, а также от строительства мест для хранения ядерного оружия на территории этих государств.

В России обладание ядерным оружием назвали единственным ответом на некоторые внешние угрозы

При этом в России считают, что обладание ядерным оружием является единственным ответом на некоторые внешние угрозы. «Развитие ситуации в Восточной Европе подтверждает обоснованность наших озабоченностей. Грубо нарушив принцип равной и неделимой безопасности, НАТО сделала ставку на вредоносную экспансию с целью ослабления России», — заявил замглавы делегации России в ООН Андрей Белоусов.

Материалы по теме:
«Изоляция Россию не испугает» Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
«Изоляция Россию не испугает»Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
25 февраля 2022
«Ракета-монстр» Северная Корея готовится испытать ядерную бомбу. Зачем это Ким Чен Ыну и чем ответят США?
«Ракета-монстр»Северная Корея готовится испытать ядерную бомбу. Зачем это Ким Чен Ыну и чем ответят США?
14 июля 2022

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Россия рассматривает ядерное оружие только как фактор сдерживания. «У нас четко и строго прописаны те исключительные случаи, когда оно может быть применено. И только в ответ», — сказала она.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность применения своего ядерного арсенала только в чрезвычайных обстоятельствах. Он пояснил, что речь идет в том числе о защите жизненно важных интересов США, союзников и партнеров.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России указали на готовность НАТО оправдывать применение ядерного оружия
В Москве стали меньше строить пятиэтажки
Зарезанная российская порноактриса планировала выйти замуж за своего убийцу
Вильфанд объяснил умеренность погоды в Москве на фоне аномальной жары в Европе
Новый корабль с крылатыми ракетами «Калибр» отправили на испытания
Модель поправилась на пять размеров и рассказала о плюсах новой внешности
Россиянин пойдет под суд за забитую до смерти знакомую
Боррель призвал европейцев к готовности «заплатить цену» за поддержку Украины
Врач предупредил о плачевных для внешности последствиях потери зубов
Уехавшие на Украину жители Херсонщины начали возвращаться
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.