Бывший президент Молдавии объяснил блокировку переговоров с «Газпромом»

Игорь Додон: власти блокируют переговоры с «Газпромом», чтобы покупать газ в офшорах

Руководство Молдавии блокирует переговоры с российской компанией «Газпром», чтобы закупать энергоносители в офшорах по высоким ценам и не внушающим доверия схемам. Такое объяснение ситуации дал бывший президент республики Игорь Додон в интервью радио Sputnik, фрагмент которого политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Власти очень хотят, чтобы Россия перекрыла нам газ, потому что в соглашение о закупке газа из РФ [вице-премьер Андрей] Спыну и его компания не могут вписать никакие схемы. Хотят закупать газ на рынке, в офшорах, по непонятным ценам. А там можно мутить, сколько угодно», — пояснил Додон.

Политик отметил, что действующий контракт «Молдовгаза» с «Газпромом» прозрачный: «там четко прописано, какие цены, какие расчеты». Экс-президент считает, что именно поэтому власти «установили тариф на газ для населения, не покрывающий закупочную цену».

«Думаю, это сделали специально, чтобы "Молдовагаз" не мог оплатить газ России. Я очень надеюсь, что "Газпром" не отключит Молдову от газа, но долг в нынешних условиях будет расти, это уже понятно», — рассказал Додон.

Ранее вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил, что Молдавия нашла независимых аудиторов для оценки долга перед «Газпромом». Этим займутся две независимые компании — норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance & Co. Контракт с ними уже подписан. Компании должны провести аудит до 30 января 2023 года.