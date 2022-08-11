Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Съемки спин-оффа «Безумного Макса» приостановили из-за коронавируса

Съемки спин-оффа «Безумного Макса» приостановили из-за коронавируса у режиссера Миллера

Кадр: фильм «Безумный Макс: Дорога ярости»

Работу над спин-оффом «Безумного Макса» приостановили из-за коронавируса, обнаруженного у режиссера картины Джорджа Миллера. Об этом сообщает Daily Mail.

Съемки ленты «Фуриоса», которые проходили в Сиднее и его окрестностях, отложены как минимум до 15 августа. Заболевший COVID-19 кинематографист самоизолировался в своем доме.

Отмечается, что в 2012 году создатели первой части тоже столкнулись с рядом проблем. Съемки они проводили в Намибии, однако позднее вынуждены были искать другое место: команду обвинили в том, что они нанесли вред некоторым растениям и животным. Напряженные отношения между актерами Томом Харди и Шарлиз Терон тоже привели к проблемам в работе.

В июле 2020 года стало известно, что роль Терон в приквеле ленты «Безумный Макс: Дорога ярости» отдали более молодой актрисе. Артистка призналась, что ей тяжело принять эту новость. При этом она отметила, что с большим уважением относится к решению режиссера Джорджа Миллера, а также всегда с любовью вспоминает свою героиню Фуриосу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Эстония перечислила категории россиян с разрешенным въездом в страну
В одной из школ Кабула произошел взрыв
Россиянам начали предлагать избавиться от «замороженных» активов
Найдены снижающие риск деменции виды досуга
Устроивших драку с полицейскими в московском метро отправили в колонию
Обслуживающая «Северный поток» Siemens понесла убытки впервые за 12 лет
Съемки спин-оффа «Безумного Макса» приостановили из-за коронавируса
Названы плюсы и минусы жизни в одном из районов на юге Москвы
Туристов предупредили о мелких пакостях в адрес россиян в Финляндии
Винер нашла профессию для сестер Авериных после ухода из спорта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.