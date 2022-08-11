В Крыму ответили на слова Зеленского о планах «вернуть» полуостров Украине

Постпред Крыма Мурадов заявил, что идея отторжения Крыма от России ведет Украину к краху

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах «вернуть» полуостров. Его слова передает РИА Новости.

«Маниакальная зависимость киевского режима от внедренной Вашингтоном в его замутненное сознание идеи отторжения Крыма от России неуклонно ведет к полному краху украинской государственности», — заявил Мурадов. По его словам, Москва не раз предупреждала о пагубности этой линии.

Постпред отметил, что «американские кукловоды» также не могут смириться с тем, что их надежды на обретение «в подбрюшье России» собственной военно-морской базы в Севастополе провалились. «Многие в России и в мире не без оснований полагают, что попытка реанимации идеи "деоккупации Крыма" еще больше подольет масла в огонь украинского кризиса и поставит мир на грань полномасштабной войны», — заключил он.

10 августа президент Украины Владимир Зеленский после взрывов в районе поселка Новофедоровка в Сакском районе сообщил о планах вернуть Крым под контроль Украины. Он также указал, что конфликт Киева с Москвой начался с полуострова и должен там закончиться.