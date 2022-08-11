Светлана Лобода назвала причину внезапного срыва концерта в Эстонии

Лобода объяснила срыв своего концерта в Эстонии «невозможностью осуществления райдера»

Украинская певица Светлана Лобода назвала причину внезапного срыва выступления в Эстонии. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Исполнительница объяснила, что причина отмены заключается в том, что организаторы концерта не смогли выполнить технический райдер артистки. Какие именно условия не были учтены, Лобода не сообщила.

«Наш концерт в Таллине, который попал под ковидные ограничения, но должен был состояться 12 августа в MJ Club, отменен в связи с невозможностью осуществления технического райдера», — написала артистка.

Звезда добавила, что сделала все, чтобы концерт все же состоялся в октябре на более вместительной площадке.

Ранее Светлана Лобода пожаловалась на сложную адаптацию детей к проживанию в Латвии. Певица подчеркнула, что ее возвращение в Россию исключено, и она не способна даже думать о том, чтобы жить в Москве. После начала спецоперации на Украине Лобода неоднократно выступала с критикой в адрес российской власти, а в конце апреля звезде запретили въезд в Россию на 50 лет.