Россиянкам назвали идеальные для женского гардероба мужские вещи

Стилистка Анна Рыкова посоветовала женщинам присмотреться к мужским футболкам и свитшотам

Модный консультант перечислила россиянкам мужские вещи, которые идеально впишутся в женский гардероб. Рекомендации автора курса «Fashion-стилист» в Skillbox Анны Рыковой оказались в распоряжении «Ленты.ру» в среду, 10 августа.

В первую очередь эксперт посоветовала присмотреться к мужским футболкам, поскольку они, как правило, выполнены из более качественных и плотных тканей. «Женские футболки уступают в цветовой палитре. Еще одним преимуществом мужских является длинный рукав до локтя — он более модный», — уточнила она.

Подходящими для современных женских образов стилистка также назвала мужские свитшоты и худи, а также ботинки и кроссовки в случае наличия нужного размера. По словам Рыковой, женщинам также следует присмотреться к мужским тренчам, курткам, бомберам, косухам и джинсовкам. «[Мужские] пиджаки при этом обычно хорошо выглядят только на худых и высоких девушках», — добавила специалистка.

В заключение консультант посоветовала внимательно изучить ассортимент мужских аксессуаров, поскольку они зачастую дешевле аналогичных женских изделий. Среди таких товаров она выделила украшения, сумки и головные уборы. «Есть такое понятие, как pink tax — завышенная цена на вещи, которые создаются специально для женщин», — пояснила собеседница.

Ранее стилисты перечислили способы сэкономить на покупке новых предметов гардероба. Блогерша Джилиан Оуэнс рассказала, что приобретает одежду, украшения и обувь за бесценок в магазинах подержанных вещей. Она посоветовала отправляться на шопинг во вторник, поскольку в этот день секонд-хенды получают новый товар. Кроме того, лучше посещать несколько торговых точек, чтобы не упустить удачные позиции.