Разработан способ поиска нефти и газа без бурения

«Газета.Ru»: исследователи УГНТУ разработали способ поиска нефти и газа без бурения

Российские специалисты из Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) придумали способ поиска нефти и газа, который не требует бурения. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Министерство образования и науки.

Для этого были разработаны специальные модули-сорберы, представляющие собой металлические гильзы с адсорбирующим компонентом, а затем их погрузили в породу на 10-14 дней. После чего исследователям необходимо изучить модули с помощью хромато-масс-спектрометра на предмет интересующих веществ. Полученные результаты загружаются в программу, рассчитывающую статистику и наносят на геологическую карту с данными залежей ископаемых.

Такая система требует меньше финансовых ресурсов, поскольку нет необходимости в бурении, а следовательно, и в дорогом оборудовании, которое чаще всего поставляется из за рубежа.

В июле 2022 года специалисты из Швейцарии разработали альтернативное топливо из воды, углекислого газа и солнечного света, которое обладает углеродно-нейтральным статусом.