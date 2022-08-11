В Грузии обвинили США в попытке сменить власть в республике

Грузинские депутаты обвинили США в попытке втянуть республику в украинский конфликт

Американское посольство пыталось сменить власть в Грузии, чтобы втянуть республику в украинский конфликт. Такое заявление опубликовали депутаты грузинского парламента Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили, Созар Субари и Гурам Мачарашвили, ранее покинувшие правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», передает ТАСС.

«Главной целью этой попытки [сменить власть] был привод к власти людей "без родины", без патриотизма, которые с закрытыми глазами подписались бы на войну, какой бы губительной она ни была для Грузии», — сказано в документе.

Политики обвинили Соединенные Штаты в поставках оружия, которые начались еще три года назад. В заявлении говорится, что США умышленно снабжали Грузию оружием, чтобы заставить Россию воевать на два фронта.

Кроме того, депутаты настаивают, что до и после парламентских выборов 2020 года Вашингтон не надеялся на присоединение республики к боевым действиям, однако он сделал ставку на партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Они объяснили, что оппозиционные партии признали результаты выборов нелегитимными, что американское посольство назвало политическим кризисом.

Парламентарии также решили, что тайный приезд Саакашвили в страну в октябре 2021 года был частью тайного сценария США по смене власти в Грузии. Отмечается, что это произошло за день до муниципальных выборов, однако бывший лидер был сразу же арестован — именно поэтому удалось избежать беспорядков в день голосования.

Ранее председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия не будет воевать с Россией ради статуса кандидата в Европейский союз (ЕС). По его словам, грузинская сторона будет избегать возможности обострения отношений с Россией.