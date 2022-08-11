Молдавия обязала власти Приднестровья предупреждать о зарубежных поездках

Власти Молдавии обязали руководство Приднестровья предупреждать о зарубежных поездках

Власти Молдавии обязали руководство непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) предупреждать о зарубежных поездках. Об этом сообщила пресс-секретарь Бюро по реинтеграции при правительстве республики Марианна Сары, передает ТАСС.

«С 1 августа 2022 года внедрен уведомительно-разрешительный механизм пересечения государственной границы Молдавии, в том числе при проезде через международный аэропорт Кишинева», — заявила пресс-секретарь бюро.

По словам Сары, решение было принято из соображений безопасности и касается только лиц, занимающих ответственные должности в Приднестровье и совершающих рабочие поездки.

В Молдавии утверждают, что новый режим не направлен на ограничение свободы передвижения по территории страны и за границу в личных целях. Других категорий лиц он также не коснется, заверила Сары.

Ранее МИД ПМР сообщил, что Молдавия отказалась от запланированной встречи политических представителей Кишинева и Тирасполя. В республике осудили пассивность молдавских властей и заявили, что она никак не способствует нормализации переговорного процесса.