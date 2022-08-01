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Молдавия отказалась от встречи с представителем Приднестровья

МИД ПМР сообщил, что Кишинев отказался от встречи с представителем Тирасполя
Олег Серебрян

Олег Серебрян. Фото: Правительство Республики Молдова

Молдавия отказались от запланированной встречи политических представителей Кишинева и Тирасполя. Об этом сообщил МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Отмечается, что во встрече должны были принять участие вице-премьер Молдавии Олег Серебрян и глава МИД ПМР Виталий Игнатьев. «Сегодня в адрес внешнеполитического ведомства поступило уведомление молдавской стороны об отказе от ранее запланированной встречи представителей по политическим вопросам в предложенный самим же Кишиневом период и с просьбой о ее переносе на неопределенное время», — говорится в сообщении.

Подобная пассивность Молдавии, отмечают в ведомстве, «не способствует нормализации стагнирующего переговорного процесса и препятствует скорейшему разрешению в интересах людей большого массива проблемных вопросов».

Последняя встреча представителей Кишинева и Тирасполя состоялась 6 апреля.

Ранее стало известно, что Молдавия выступила за переформатирование международной миротворческой миссии в Приднестровье, так как за 30 лет конфликта сторонам так и не удалось добиться демилитаризации зоны безопасности. В ПМР также отмечают, что Кишинев начал оказывать политическое давление на Россию и ее миротворческий корпус, чтобы как можно скорее свернуть миссию и занять регион.

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Алиса Реброва
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