На Украине усомнились в компетенциях офицеров ВСУ в Артемовске

Подполковник НМ ЛНР Марочко: офицеров ВСУ в Артемовске хотят проверить на профпригодность

Киев хочет проверить офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), командующих в районе Артемовска, на профессиональную пригодность, сомнения в их компетенциях вызвали потери частей украинской армии на этом направлении. Теперь подразделения ВСУ отводят на ротацию и доукомплектование под Киев. Об этом со ссылкой на разведку Луганской народной республики (ЛНР) сообщил офицер Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В связи с неудовлетворительной работой офицерского состава, будет проведена аттестационная комиссия на соответствие занимаемой должности командиров среднего и старшего звена», — написал Марочко.

Он также указал, что из-за больших потерь ВСУ в результате боев с союзными силами на Артемовском направлении и низким качеством оказания медицинской помощи раненым, подразделения украинской армии теперь будут выводить под Киев. «В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями подразделения, которые ротируются с районов населенных пунктов Артемовск и Соледар, не будут выводиться в свои ППД (пункты постоянной дислокации — прим. «Ленты.ру»), а будут отправлены на полигон под Киев для доукомплектования и боевого слаживания», — пояснил подполковник ЛНР.

Накануне полковник ВСУ Владимир Баранюк заявил, что противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin, переданные Украине Соединенными Штатами, никак себя не зарекомендовали. «Как по мне, это просто абсолютно бесполезное оружие», — резюмировал он.