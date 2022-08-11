Самая популярная соцсеть России поставила несколько рекордов

Российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» подвели итоги второго квартала 2022 года

Российская социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги второго квартала 2022 года и поставила новые рекорды вовлеченности. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

За второй квартал средняя месячная аудитория популярной соцсети в России составила рекордные 75,7 миллиона пользователей. Помимо этого, еще один рекорд зафиксирован на платформе «VK Видео» — пользователи смотрели видео в среднем 2,35 миллиарда раз в сутки. Ежедневные просмотры в сервисе «VK Клипы» за год составили в среднем 688 миллионов (выросли в 2,5 раза), что стало рекордом среднеквартальных просмотров за все время существования платформы.

Также стали известны результаты за второй квартал другой социальной сети — «Одноклассники» (ОК). За этот период в соцсети заметили приток пользователей — число новых регистраций юзеров выросло на 35 процентов. Отмечается, что аудитория соцсети молодеет, теперь на платформе чаще регистрируются пользователи 25-45 лет.

Заметно и развитие сервисов в ОК. Средняя месячная активная аудитория сервиса «Моменты» достигла 27,6 миллиона (плюс 13 процентов год к году). Количество просмотров составило 434 миллиона, что больше на 7,5 процента по сравнению с прошлым годом.

Ранее стало известно, что крупнейший видеоресурс России, платформа «VK Видео» поддержит фестиваль независимого кино KONIK и покажет пользователям эксклюзивный контент. Юзеры смогут в течение месяца смотреть фильмы из фестивальной программы — лучшие картины молодых и заслуженных авторов и отмеченные жюри ленты прошлых лет.