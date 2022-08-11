Дом скопинского маньяка сняли на видео с высоты птичьего полета

Дом скопинского маньяка Виктора Мохова сняли на видео с высоты птичьего полета

Дом скопинского маньяка Виктора Мохова и дома его соседей попали на видео. Кадры, снятые с высоты птичьего полета, в четверг, 11 августа, распространил Telegram-канал РЕН ТВ|Новости.

На кадрах видно, что у Мохова одноэтажный дом, вокруг которого много деревьев. Почти все соседские дома одноэтажные. Предположительное место съемки — Рязанская область.

Ранее стало известно, что полиция вновь заинтересовалась Виктором Моховым: следствие считает, что приятель скопинского маньяка Евгений Полищук убил общего знакомого ударом в шею. Позже, по предварительным данным, Мохов помог агрессору скрыть тело во дворе заброшенного дома, где его и нашли через несколько дней.

Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.