Видео с ценами на еду в горах Сочи разозлило пользователей сети

Завышенная стоимость блюд в ресторане на «Красной Поляне» возмутила пользователей сети

Россиянин, отдыхающий в горах Сочи, снял на камеру меню в одном из местных кафе. Высокие цены на еду разозлили пользователей сети. Ролик был опубликован в аккаунте @krasnodar_kray93, освещающем события в регионе, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На видео мужчина показал стоимость различных блюд в кафе на курорте «Красная Поляна». На кадрах видно, что мясную тарелку можно заказать за четыре тысячи рублей, шашлык из баранины за 900 рублей за 100 грамм, плов из индейки — за 600 рублей, а борщ — за 500 рублей.

Кроме того, турист обратил внимание на завышенные цены на закуски. Например, овощной салат стоит 500 рублей, а салат с говяжьей вырезкой — 700 рублей. Самыми бюджетными оказались десерты, на которые придется потратить от 300 до 450 рублей. «Ну как вам цены, стоят того?» — поинтересовался автор ролика.

Стоимость блюд возмутила подписчиков сообщества, о чем они принялись писать в комментариях под постом. «Там везде такие цены, а сервис нулевой», «Ужас тихий, а не Черное море. Цены аховые», «С ума что ли сошли? Неужели такое покупают», «Безумный ценник», «Меня так злит подобная ситуация! Вынуждают людей платить огромные деньги за самые обыкновенные блюда», «Не ходите туда, пусть сами едят свой шашлык за 9000 рублей за килограмм», — высказались они.