В Совфеде отреагировали на намерение Арестовича идти в президенты Украины

Сенатор Джабаров счел невозможным президентство советника Зеленского Арестовича

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович не сможет возглавить страну. Так на его намерение отреагировал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам сенатора, Арестович некомпетентен, как и Зеленский. Действующий глава украинского государства стал никудышным президентом, который тянет свою страну в пропасть, добавил Джабаров.

«Если на смену придет второй клоун типа Арестовича, то мне очень жаль, что на Украине не осталось достойных политиков, которые могут претендовать на высшую должность в своём государстве», — подчеркнул сенатор.

11 августа Арестович заявил о готовности сменить Зеленского на посту главы государства. Политик готов выдвинуться в президенты в том случае, если Зеленский не пойдет на второй срок.