Пожилого мужчину не пустили в паб из-за возраста

Daily Mail: охранница не пустила пенсионера в паб из-за того, что он слишком стар

Охранница отказала во входе в паб пенсионеру из британского города Ливерпуль из-за того, что он слишком стар. Об этом сообщает Daily Mail.

76-летний судостроитель на пенсии Энтони Сиверс любит проводить время в центре города, так как часто встречает там знакомых. Когда пожилой мужчина вышел из одного из бара, был дождь, и мужчина решил пойти в другое заведение — ирландский бар McCooley’s, чтобы выпить еще пинту пива и обсохнуть.

Но когда британец попытался зайти в бар, охранница не пустила его. Она объяснила свое решение тем, что Сиверс слишком стар, чтобы идти в бар. Посетитель заявил, что это дискриминация по возрасту, но женщина ничего ему не ответила и ушла.

Дочь мужчины порекомендовала ему пожаловаться руководству бара на действия охранницы. Представитель паба предположил, что дело в недопонимании, и порекомендовал ему связаться с частным охранным предприятием, на которое работает женщина. Британец подчеркнул, что требует личных извинений, потому что она оскорбила его лично.

«Большинство наших клиентов, особенно посреди недели, даже старше. Конечно, мы ждем его в любое время», — заявил представитель бара. Он подчеркнул, что охранница, от которой мужчина требует персональных извинений, больше не работает в заведении, но перед мужчиной извинился глава компании, который нанимал эту женщину.

Ранее сообщалось, что 111-летний японский инженер, признанный самым старым человеком на Земле, извинился за то, что слишком долго живет. Он заявил, что секретом его долголетия является то, что он не употребляет алкоголь.