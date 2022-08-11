Стали известны подробности о конкурентах Эрдогана на выборах в Турции

Политолог Бридже: президентские выборы в Турции могут перейти во второй тур

Ситуация в оппозиционных партиях Турции осложняется отсутствием политика, который мог бы представить их все, чтобы составить конкуренцию нынешнему лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану на предстоящих президентских выборах. О потенциальных конкурентах Эрдогана на выборах «Ленте.ру» рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже.

Традиционная оппозиция

Для традиционной оппозиции, а именно Народно-Республиканской партии «СНР» и оппозиционного альянса или «стола шести», как его сейчас называют, на этих выборах есть два возможных пути, заметил политолог. Представить согласованного кандидата, поддерживаемого всеми партиями, или пойти на выборы с несколькими кандидатами, как это делали раньше. «Но из-за этого оппозиция и проиграла выборы», — подчеркнул Бридже.

По его словам, предложение согласованного кандидата от оппозиции на выборах кажется логичным вариантом, поскольку это максимизирует ее шансы на победу, однако добиться консенсуса по этому вопросу крайне сложно.

Шесть оппозиционных партий происходят из разных, а иногда и противоречивых слоев общества и, в основном, объединены конкуренцией Эрдогана и идеей возвращения к парламентской системе, но это не помогает преодолеть существующий между ними разрыв доверия из-за идеологии. По этой причине невозможно будет представить имя видного политика, особенно глав партий, в качестве консенсусного кандидата от оппозиции. Это будет означать победу одной из партий, а не всей оппозиции Дмитрий Бридже политолог

В рамках этого пути на «столе шести» находится предложение представить независимую фигуру без политических амбиций, далекую от шести партий, поделился политолог. «Трудности этого пути заключаются в возможности найти действительно независимую фигуру на одинаковом расстоянии от всех партий, но в то же время известную и способную конкурировать с Эрдоганом», — убежден Бридже.

Нежелание или неспособность представить согласованного кандидата, по его мнению, будет означать большое количество кандидатов, конкурирующих с Эрдоганом. А в выдвижении своих собственных кандидатов заинтересованы и новые и небольшие партии, поскольку это повышает их шансы на парламентских выборах.

Нетрадиционная оппозиция

«СНР» и «стол шести» не являются единственными конкурентами Эрдогана. Некоторые другие партии не входят в шестипартийную структуру, объединяющую основные оппозиционные партии, и маловероятно, что они присоединятся к ней до выборов. Поэтому, скорее всего, они выдвинут своего собственного кандидата от партии, рассказал эксперт.

«В авангарде этих партий находятся "Демократическая партия народов" ("HPD"), которая находится под угрозой запрета из-за иска, поданного против нее в Конституционный суд, а также партия, возглавляемая Мухарремом Индже, которая, скорее всего, представит кандидата в президенты», — обозначил он.

Есть шанс набрать определенные голоса, отобрав их у Эрдогана, у Yeniden Rafah Partisi, которую возглавляет сын бывшего турецкого премьер-министра Неджметтина Эрбакана Фатих Эрбакан, считает политолог. Однако он не является мощным конкурентом, так как продвигает ту же повестку, что и партия Эрдогана.

«У него тоже есть инициатива по решению сирийского конфликта и сближению с Ираном. Также Yeniden Refah Partisi поднимали тему объединения исламского мира и объединения тюркских народов и стран. Они собираются этим на выборах затрагивать и националистов, и исламистов в Турции, что позволит им набрать определенные голоса, но это направление сейчас используется и Партией националистического движения Турции, и партией Эрдогана», — пояснил политолог.

Возможные кандидаты

Известно, что пять партий поддержали желание баллотироваться от их имени республиканца Кемаля Кылычдароглу, и многие союзники считают, что у него есть шансы на победу, поделился Бридже. Кроме того, объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента глава партии будущего Ахмет Давутоглу, но «только в том случае, если шестисторонний стол согласится на согласованного кандидата».

«Партия демократии и прогресса заявила, что будет участвовать в выборах индивидуально и со своим названием и лозунгом, "оставаясь приверженной столу для шести человек". Ходят разговоры и о том, что глава "Хорошей" партии Мераль Акшенер может баллотироваться как согласованный кандидат или от имени своей партии», — рассказал эксперт.

Скорее всего, президентские выборы потребуют второго тура, убежден он. А это мотивирует руководителей партий, особенно крупных, стать кандидатами, которые будет конкурировать с Эрдоганом во втором туре в попытке собрать голоса всех оппозиционных партий, чтобы обеспечить победу.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что договоренности, достигнутые на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, станут спасением для турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана перед выборами в Турции, так как соглашение о переходе страны к оплате российского газа в рублях поможет стабилизировать курс лиры и предотвратить очередной скачок цен, а Анкаре необходимо стабилизировать экономику в критически важный момент.