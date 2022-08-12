На Украине начали строить завод по производству турецких беспилотников

Гендиректор Baykar Makina: на Украине начали строить завод по производству БПЛА

На Украине начали строить завод по производству турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar. Об этом заявил генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар, передает ТАСС.

Он сообщил, что в республике уже начали строить фабрику «Байкар», которая займется выпуском беспилотников, а также исследовательский центр и центр передового производства.

В июле правительство Украины одобрило законопроект о ратификации соглашения с Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической областях. Этот же документ позволяет республике построить на своей территории завод по производству беспилотников Bayraktar.