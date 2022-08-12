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На Украине начали строить завод по производству турецких беспилотников

Гендиректор Baykar Makina: на Украине начали строить завод по производству БПЛА

Фото: Shutterstock

На Украине начали строить завод по производству турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar. Об этом заявил генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар, передает ТАСС.

Он сообщил, что в республике уже начали строить фабрику «Байкар», которая займется выпуском беспилотников, а также исследовательский центр и центр передового производства.

В июле правительство Украины одобрило законопроект о ратификации соглашения с Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической областях. Этот же документ позволяет республике построить на своей территории завод по производству беспилотников Bayraktar.

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Георгий Нестеров
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