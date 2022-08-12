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Объяснено резкое снижение доходов российского бюджета

РБК: снижение ненефтегазовых доходов бюджета связано с санкциями и нарушением логистики

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета России в июле резко упали на 29 процентов в годовом выражении, до 990 миллиардов рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина. Это рекордный спад по крайней мере с начала 2011 года.

Нефтегазовые поступления снизились на 22 процента год к году, до 771 миллиарда рублей. Сокращение бюджетных доходов достигло 26 процентов к июлю 2021 года, их объем составил 1,76 триллиона рублей. В июле профицит федерального бюджета составил 892 миллиарда рублей.

В качестве одной из причин снижения ненефтегазовых доходов эксперты называют нарушение логистических цепочек, связанное с влиянием санкций. Также начинаются проблемы с прибыльностью бизнеса, сжатие его активности. Идет инфраструктурная перестройка и смена собственников в некоторых компаниях, это оборачивается управленческими и логистическими сложностями, которые влияют на динамику поступлений в бюджет, объяснил профессор НИУ ВШЭ Мстислав Афанасьев.

Снижение доходов бюджета связаны с «проседанием» поступлений от металлургической отрасли, а также с укреплением рубля, считает руководитель центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

Ранее сообщалось, что в правительство России поступили заявки от министерств и ведомств об увеличении расходов федерального бюджета на 2023-2025 годы в размере пяти триллионов рублей ежегодно.

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Платон Щукин
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