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Расходы российского бюджета предложили увеличить на пять триллионов рублей

Министерства и ведомства предложили Минфину увеличить расходы бюджета на 5 трл рублей

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В правительство России поступили заявки от министерств и ведомств об увеличении расходов федерального бюджета на 2023-2025 годы в размере пяти триллионов рублей ежегодно. О таком предложении говорится на сайте Минфина.

«Формирование проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы осуществляется в принципиально новых экономических и финансовых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей», — заявил министр финансов Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что есть высокие риски для сбалансированности федерального бюджета. При формировании его параметров будет сбалансированный подход за счет мобилизации доходных источников, а также использование средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сказал Силуанов. В 2021 году министерства и ведомства запрашивали дополнительно три триллиона рублей.

Объем ФНБ вырос на 1,4 триллиона рублей (с 10,7 триллиона в июне до 12,15 триллиона рублей в июле). В долларовом эквиваленте объем «главной кубышки» России упал на 12,36 миллиарда — до 198,26 миллиарда долларов.

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Платон Щукин
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