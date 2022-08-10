Расходы российского бюджета предложили увеличить на пять триллионов рублей

Министерства и ведомства предложили Минфину увеличить расходы бюджета на 5 трл рублей

В правительство России поступили заявки от министерств и ведомств об увеличении расходов федерального бюджета на 2023-2025 годы в размере пяти триллионов рублей ежегодно. О таком предложении говорится на сайте Минфина.

«Формирование проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы осуществляется в принципиально новых экономических и финансовых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей», — заявил министр финансов Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что есть высокие риски для сбалансированности федерального бюджета. При формировании его параметров будет сбалансированный подход за счет мобилизации доходных источников, а также использование средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сказал Силуанов. В 2021 году министерства и ведомства запрашивали дополнительно три триллиона рублей.

Объем ФНБ вырос на 1,4 триллиона рублей (с 10,7 триллиона в июне до 12,15 триллиона рублей в июле). В долларовом эквиваленте объем «главной кубышки» России упал на 12,36 миллиарда — до 198,26 миллиарда долларов.