Германия начнет активнее заменять российский газ углем

RWE приготовилась использовать больше угля для производства электроэнергии

Одна из крупнейших энергетических компаний Германии RWE начнет активнее заменять российский газ углем из-за сложностей с поставками топлива из России, пишет CNBC.

Финансовый директор RWE Майкл Мюллер заявил, что в среднесрочной перспективе компания намерена использовать для производства электроэнергии больше угля. Однако ее долгосрочные планы по достижению углеродной нейтральности по-прежнему остаются в силе.

По словам Мюллера, RWE стремится поддержать усилия правительства Германии по преодолению энергетического кризиса и потому возвращает в эксплуатацию дополнительные угольные мощности.

Предполагается, что в октябре будет возобновлена эксплуатация трех принадлежащих RWE угольных электростанций. При этом компания обладает собственными добывающими мощностями, хотя в последнее время концентрировалась на атомной энергетике.

По итогам первой половины 2022 года RWE отчиталась о 1,6 миллиарда евро чистой прибыли — против 870 миллионов в первом полугодии 2021-го. При этом компания отметила в отчетности, что инвестировала 2 миллиарда евро в экологические чистые активы.

