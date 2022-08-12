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Найдена ошибка в модели Шредингера

PNAS: в цветовой модели Шредингера нашли искажающую восприятие ошибку

Фото: Quinten de Graaf / Unsplash

Ученые из Лос-Аламосской национальной лаборатории нашли ошибку в математической модели Эрвина Шредингера и Германа фон Гельмгольца, объясняющую принцип восприятия цвета человеческим глазом. Корректировки, описанные в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), позволят улучшить визуализацию научных данных, качество изображений телевизоров, а также перенастроить текстильную и лакокрасочную промышленность.

Изначально специалисты были нацелены на разработку алгоритмов автоматического улучшения цветовых карт визуализации данных. Однако в ходе работы они случайно обнаружили, что риманова геометрия не позволяет обобщить прямые линии в криволинейных поверхностях.

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Практически на всех современных устройствах используется цветовая палитра RGB, состоящая из красного, зеленого и синего цветов, поскольку ранее считалось, что именно они наиболее ярко воспринимаются в колбочках глаза. В новом исследовании ученые заметили, что риманова геометрия переоценивает восприятие некоторых различий в цвете. Они объясняют это тем, что люди меньше замечают крупную разницу в двух оттенках, чем сумма двух небольших различных тонов, которые находятся далеко друг от друга в цветовом круге. Это явление противоречит римановой геометрии, что требует переосмысления современных моделей восприятия цвета.

Ранее немецкие исследователи из Боннского университета и их шотландские коллеги из Университета Сент-Эндрюс заявили, что карликовые галактики в Скоплении Печи, не содержат гало темной материи, что не соотносится с общепринятой стандартной космологической моделью.

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Елена Апазиди
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