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США захотели защититься от кибероружия

Пентагон заявил, что ВМС США направят $168 млн на разработку систем защиты от кибероружия

Фото: Al Drago / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США направят 168 миллионов долларов на разработку систем защиты от кибероружия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Пентагона.

«Sealing Technologies Inc​​​. получат контракт на 168 миллионов долларов в рамках заказа систем защиты от кибероружия, которые представляют собой автономные летающие комплексы для групп оборонительных кибер-операций», — говорится в распространенном документе.

Такие комплексы будут анализировать уязвимости, а также займутся картографированием местности и реагированием на угрозы.

Ожидается, что работы будут завершены к сентябрю 2027 года.

Ранее стало известно, что в США разрабатывают новое поколение радиолокационных станций SPY-6, которые предназначены для борьбы с современным высокоточным оружием. По мнению авторов статьи для The National Interest, радар SPY-6 поможет ВМС США вести войны будущего.

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Марина Совина
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