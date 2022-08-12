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Xiaomi представила робота

Xiaomi показала человекоподобного робота CyberOne

Фото: Xiaomi

Китайская корпорация Xiaomi представила прототип человекоподобного робота CyberOne. Об этом сообщает издание Engadget.

Робот CyberOne имеет подобные человеку конечности, рост 177 сантиметров, вес 52 килограмма, несколько дисплеев, микрофонов и сенсоров. По словам представителей компании, устройство получило имитирующую человеческое лицо OLED-панель, с помощью которой может видеть мир в трехмерном формате. С помощью микрофонов и камер робот может определять 85 типов звуков окружающей среды и 45 классификаций человеческих эмоций.

Разработчики CyberOne заявили, что устройство имеет 13 суставов с 21 степенью свободы. Роботизированные ноги приводятся в действие приводом с пиковым крутящим моментом 300 ньютон-метров. Создатели машины показали, на что способен CyberOne: во время презентации робот самостоятельно вышел на сцену, подарил генеральному директору Xiaomi Лэю Цзюню цветок и удалился.

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В Xiaomi отметили, что робот может стать полноценным помощником по дому и на работе. «Это исследование возможностей будущей технологической экосистемы Xiaomi и новый прорыв для компании», — отметил Лэй Цзюнь. По словам топ-менеджера, стоимость робота составляет от 600 до 700 тысяч юаней, то есть около 5,4-6,3 миллиона рублей. В корпорации подчеркнули, что пока не собираются запускать CyberOne в массовое производство.

В авгутсе 2021 года Xiaomi выпустила собственного робопса CyberDog. Умная машина имеет четыре лапы и несколько камер и датчиков, позволяющих устройству взаимодействовать с окружающим миром.

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Андрей Ставицкий
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