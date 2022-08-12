В Челябинске высадят 500 новых деревьев

В челябинском Парке Дружбы высадят 500 новых саженцев взамен вырубленным деревьям

В Парке Дружбы, расположенном в Тракторозаводском районе Челябинска, высадят порядка 500 новых крупномерных саженцев. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Согласно материалу, взамен вырубленным деревьям в городе появятся

молодые яблони, ясени, сосны и рябины, а также даурские лиственницы. Вдобавок садовники планируют засеять газон площадью 3400 квадратных метров.

Отмечается, что все работы проходят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Озеленение проводится не хаотично, совместно с дендрологами нами была разработана концепция, которой мы строго придерживаемся. Через несколько лет деревья наберут мощь, и будет отличный зеленый парк, который сможет также похвастаться и собственным сосновым бором», —заявил глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов.

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