Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Нагорном Карабахе в ДТП с машиной миротворцев погибли четыре человека

Четыре женщины погибли в Нагорном Карабахе при столкновении «Лады» с машиной миротворцев

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Нагорном Карабахе легковой автомобиль столкнулся с машиной российских миротворцев, в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД непризнанной республики.

Согласно данным министерства, утром в пятницу, 12 августа, на дороге Степанакерт — Аскеран ВАЗ-2107 врезался в автомобиль HAVAL H9 российских миротворцев. В результате аварии погибли четыре женщины, находившиеся в момент столкновения в «Ладе». Водитель легковушки госпитализирован в Республиканский медицинский центр. Уточняется, что он получил переломы и ушибы нижней доли правого легкого.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, Следственного комитета и Службы по чрезвычайным ситуациям. Детали и обстоятельства ДТП выясняются.

Бывший сотрудник министерства территориального управления и инфраструктуры Арцаха Сейран Маилян уточнил в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что состояние водителя оценивается как тяжелое. Также он отметил, что в момент аварии автомобиль миротворцев ехал на высокой скорости.

Ранее сообщалось, что в Коми десять человек пострадали при столкновении рейсового автобуса ПАЗ с прицепом грузовика. Травмы различной степени тяжести получили водитель автобуса и девять пассажиров, среди которых подросток.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В российском городе обрушилась часть многоэтажного жилого дома
ЦБ представил сценарий нового экономического кризиса
В рухнувшем в Омске доме четыре месяца назад образовалась сквозная дыра
Из частично обрушившегося дома в Омске эвакуировали 40 человек
Женщину-подполковника МВД заподозрили во взятках от мигрантов
На Украине экс-чиновника осудили за просьбу не оскорблять россиян
Жителей дома с рухнувшей стеной ранее эвакуировали из-за осыпания кладки
Российский стилист назвала худшие модели обуви на осень и зиму
Мэр российского города отреагировал на обрушение части жилого дома
В Нагорном Карабахе в ДТП с машиной миротворцев погибли четыре человека
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.