В Нагорном Карабахе в ДТП с машиной миротворцев погибли четыре человека

Четыре женщины погибли в Нагорном Карабахе при столкновении «Лады» с машиной миротворцев

В Нагорном Карабахе легковой автомобиль столкнулся с машиной российских миротворцев, в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД непризнанной республики.

Согласно данным министерства, утром в пятницу, 12 августа, на дороге Степанакерт — Аскеран ВАЗ-2107 врезался в автомобиль HAVAL H9 российских миротворцев. В результате аварии погибли четыре женщины, находившиеся в момент столкновения в «Ладе». Водитель легковушки госпитализирован в Республиканский медицинский центр. Уточняется, что он получил переломы и ушибы нижней доли правого легкого.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, Следственного комитета и Службы по чрезвычайным ситуациям. Детали и обстоятельства ДТП выясняются.

Бывший сотрудник министерства территориального управления и инфраструктуры Арцаха Сейран Маилян уточнил в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что состояние водителя оценивается как тяжелое. Также он отметил, что в момент аварии автомобиль миротворцев ехал на высокой скорости.

Ранее сообщалось, что в Коми десять человек пострадали при столкновении рейсового автобуса ПАЗ с прицепом грузовика. Травмы различной степени тяжести получили водитель автобуса и девять пассажиров, среди которых подросток.