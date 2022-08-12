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Европе предрекли экономический спад на фоне событий на Украине

Президент Финляндии Ниинисте: единство стран Евросоюза находится под угрозой

Фото: Juan Medina / Reuters

Президент Финляндии Саули Ниинисте рассказал об опасных последствиях надвигающегося кризиса в Европе. По его мнению, Европа может «кануть в Лету». Об этом политик сообщил в интервью финскому изданию Maaseudun Tulevaisuus.

Президент обеспокоен расширением конфликта на Украине, который создает негативные перспективы для единства Европы. Политик заявил, что нынешняя конфронтация спровоцирует энергетический кризис, что повлечет за собой экономический спад стран Европы. Ниинисте также выразил обеспокоенность возможной эскалацией конфликта между Россией и Западом, в частности между Москвой и Хельсинки.

«Мы в Финляндии давно привыкли жить с мыслью, что в будущем году все будет только лучше. Однако как прежде уже не будет, вызовы растут, и это сложно», — отметил глава Финляндии в ходе интервью.

Однако Ниинисте также заверил, что европейские государства должны придерживаться принципа самодостаточности в сферах безопасности и продовольствия.

Ранее в Финляндии предложили остановить проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в направлении России из-за спецоперации на Украине.

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Татьяна Антоненко
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