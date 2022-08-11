В Финляндии предложили остановить строительство скоростной магистрали в Россию

Минторг Финляндии предложил остановить строительство скоростной магистрали в Россию

В Финляндии предложил правительству остановить проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на российском направлении из-за российской спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил глава финского Министерства торговли и развития Вилле Скиннари в интервью общественной телерадиовещательной корпорации YLE.

«Совершенно очевидно, что проект Itärata (Восточная железная дорога — прим. «Ленты.ру») и деятельность его проектной компании должны быть приостановлены», — заявил министр.

По его словам, средства, предназначенные для реализации проекта, необходимо перенаправить на строительство железнодорожного сообщения на других направлениях.

Проект Itärata предполагает строительство ВСМ для обеспечения более прямого сообщения между Хельсинки и Коуволой с последующим продлением до российской границы. При участии России в проекте ВСМ протянулась бы до Петербурга и Москвы.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии задумали полностью отказаться от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России. Министр по делам Евросоюза и госсобственности кабмина Финляндии Тютти Туппурайнен призвала прекратить импорт СПГ, «потому что Финляндия и вся Европа должны избавиться от российских энергоресурсов».

