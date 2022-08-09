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Финляндия задумала отказаться от российского СПГ

Финский министр Туппурайнен: Gasum должна прекратить поставки СПГ из России

Кадр: Gasum / YouTube

Власти Финляндии задумали полностью отказаться от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России. Госкомпания Gasum должна прекратить поставки, заявила министр по делам Евросоюза (ЕС) и госсобственности кабмина Финляндии Тютти Туппурайнен. Ее слова приводит РИА Новости.

«Импорт СПГ из России должен прекратиться, потому что Финляндия и вся Европа должны избавиться от российских энергоресурсов», — подчеркнула она.

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В конце мая «Газпром» полностью остановил поставки газа в Финляндию. Это произошло из-за отказа финской Gasum оплачивать топливо в рублях. В министерстве занятости и экономики Финляндии заявили, что после остановки поставок газа российской стороной энергетические компании могут перейти на потребление других видов топлива. При этом, импорт СПГ не прекращался.

Финские предприятия задумались о сокращении производства в случае, если цены на природный газ продолжат расти. Особую обеспокоенность энергетический кризис вызывает у лесного и химического секторов промышленности. Если цены на энергоресурсы продолжат расти, то некоторым предприятиям придется либо сократить производство, либо вообще закрыться на зиму.

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Платон Щукин
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