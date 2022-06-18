Отказавшаяся от российского газа Финляндия продолжила покупать российский СПГ

Леонид Михельсон заявил, что Финляндия вместо российского газа по трубе покупает СПГ

Финляндия, отказавшаяся от российского трубопроводного газа, продолжила покупать российский сжиженный природный газ (СПГ) с проекта «Криогаз-Высоцк». Об этом заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон в рамках ПМЭФ, передает РИА Новости.

По словам Михельсона, заявление о том, что страна будет покупать СПГ из России, было сделано официально. «Загрузка выше проектной мощности, потому что продаем все, что есть», — пояснил он.

21 мая «Газпром» полностью остановил поставки газа в Финляндию. Это произошло из-за отказа финской государственной энергетической компании Gasum оплачивать топливо в рублях. В министерстве занятости и экономики Финляндии заявили, что после остановки поставки газа российской стороной энергетические компании могут перейти на потребление других видов топлива.