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Отказавшаяся от российского газа Финляндия продолжила покупать российский СПГ

Леонид Михельсон заявил, что Финляндия вместо российского газа по трубе покупает СПГ

Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

Финляндия, отказавшаяся от российского трубопроводного газа, продолжила покупать российский сжиженный природный газ (СПГ) с проекта «Криогаз-Высоцк». Об этом заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон в рамках ПМЭФ, передает РИА Новости.

По словам Михельсона, заявление о том, что страна будет покупать СПГ из России, было сделано официально. «Загрузка выше проектной мощности, потому что продаем все, что есть», — пояснил он.

21 мая «Газпром» полностью остановил поставки газа в Финляндию. Это произошло из-за отказа финской государственной энергетической компании Gasum оплачивать топливо в рублях. В министерстве занятости и экономики Финляндии заявили, что после остановки поставки газа российской стороной энергетические компании могут перейти на потребление других видов топлива.

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Марина Совина
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