Отказавшаяся от российского газа Финляндия продолжила покупать российский СПГ
Финляндия, отказавшаяся от российского трубопроводного газа, продолжила покупать российский сжиженный природный газ (СПГ) с проекта «Криогаз-Высоцк». Об этом заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон в рамках ПМЭФ, передает РИА Новости.
По словам Михельсона, заявление о том, что страна будет покупать СПГ из России, было сделано официально. «Загрузка выше проектной мощности, потому что продаем все, что есть», — пояснил он.
21 мая «Газпром» полностью остановил поставки газа в Финляндию. Это произошло из-за отказа финской государственной энергетической компании Gasum оплачивать топливо в рублях. В министерстве занятости и экономики Финляндии заявили, что после остановки поставки газа российской стороной энергетические компании могут перейти на потребление других видов топлива.