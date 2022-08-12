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В Турции медвежонок объелся галлюциногенного меда

В Турции спасли опьяневшего медвежонка, объевшегося галлюциногенного меда

В турецкой провинции Дюздже, расположенной на северо-западе страны, спасли медвежонка, который объелся галлюциногенного меда и опьянел. Об этом сообщает The Guardian.

Дезориентированную молодую медведицу заметили в лесу в четверг, 11 августа. Люди не смогли оставить ее в беде и погрузили в пикап. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как она сидит в кузове, озирается по сторонам и скулит. Когда животное пришло в себя, его выпустили на волю.

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Предположительно, медвежонок наелся меда из нектара рододендронов, который по-турецки называют deli bal, или «бешеный мед». Он содержит нейротоксины, воздействующие на сознание.

Чрезмерное употребление такого меда приводит к понижению кровяного давления, сбоям в сердцебиении, тошноте, раздвоению зрения, обморокам, галлюцинациям и в некоторых случаях к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что в американском штате Небраска мужчина едва не погиб после того, как вколол себе отвар из галлюциногенных грибов. Так мужчина пытался избавиться от депрессии.

Евгения Черкасова
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