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Кадыров призвал «засидевшегося в кресле» главу Рослесхоза приехать в Чечню

Кадыров предложил главе Рослесхоза Советникову пост министра природных ресурсов Чечни

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал формулу вычисления эффективности ведения лесного хозяйства Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) и напрямую обратился к главе ведомства Ивану Советникову. Об этом глава российского региона написал в Telegram.

Кадырова возмутили выводы исследования Рослесхоза, согласно которым Чечня попала в двадцатку худших регионов по ведению лесного хозяйства. По словам главы Чечни, формулы ведомства по вычислению эффективности разработаны «безалаберно и бездарно». Он заявил, что Советников «не удосуживается посетить регионы», засидевшись в своем кабинете. «Скорее всего, даже в карту России не заглядывал», — сыронизировал Кадыров.

«Встаньте с насиженного кресла, выйдите из своего кабинета, приезжайте в Чеченскую Республику, где вас будет ждать должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР, и покажите нам, как вырубить абсолютно все деревья в республике с 352 тысяч га и обогнать какой-нибудь сибирский регион с миллионами гектаров леса? Посмотрел бы я на его безуспешные потуги», — обратился с призывом к главе Рослесхоза Кадыров.

11 августа Рослесхоз опубликовал данные о худших российских регионах, в которых надо пересмотреть работы местных лесных ведомств. К главам субъектов-аутсайдеров лично обратился Советников, уточняет пресс-служба ведомства. Помимо Чечни в антирейтинг попали Саратовская и Орловская области, а также Ненецкий автономный округ.

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Варвара Кошечкина
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Кадыров призвал «засидевшегося в кресле» главу Рослесхоза приехать в Чечню
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