16-летний сын Мадонны пристрастился к одежде матери

Певица Мадонна заявила, что 16-летний сын Дэвид Банда носит ее платья

Приемный сын американской певицы Мадонны Дэвид Банда пристрастился к одежде матери. Об этом поп-исполнительница сама рассказала в программе The Tonight Show.

Так, в интервью ведущему шоу Джимми Фэллону знаменитость призналась, что 16-летний подросток носит ее вещи. «Он может надеть любой наряд и выглядеть фешенебельно. Это действительно раздражает», — заявила звезда.

Кроме того, Мадонна отметила, что парень может примерить ее платье и при этом не потерять своей мужественности. «Он носит мою одежду и выглядит в ней лучше, чем я. Он даже может надеть мое платье и выглядеть по-мужски», — поделилась Мадонна.

В мае Мадонна и Банда были замечены среди зрителей боксерского поединка бойцов Джервонты Дэвиса и Роландо Дэвиса, который проходил в бруклинском «Барклайс-центре». Парень предпочел выйти в свет в красном макси-платье с V-образным вырезом в сочетании с кроссовками, сумкой с надписями и очками прямоугольной формы.