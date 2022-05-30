Сына Мадонны высмеяли в сети за появление на публике в платье

Сына певицы Мадонны Дэвида Банду высмеяли за появление на боксерском поединке в платье

Сына певицы Мадонны Дэвида Банду высмеяли в сети за появление на публике в традиционно женской одежде. Соответствующие кадры опубликовало издание Daily Mail.

Артистка и ее приемный сын были замечены среди зрителей боксерского поединка бойцов Джервонты Дэвиса и Роландо Дэвиса, который проходил в бруклинском «Барклайс-центре».

16-летний парень предпочел выйти в свет в красном макси-платье с V-образным вырезом в сочетании с кроссовками, сумкой с надписями и очками прямоугольной формы. 63-летняя исполнительница, в свою очередь, надела черный спортивный костюм из новой совместной коллекции модного дома Balenciaga и бренда Adidas. Дополняли образ певицы солнцезащитные очки в оправе розового цвета, украшения в виде цепей и сумка-чемодан.

Фото: Cassy Athena / Getty Images

Читатели издания принялись комментировать образы знаменитостей. «Странная мать, странная семья», «Наверное, его биологические родители из Малави были бы очень рады видеть парня в платье», «Как клоуны», «Цирк в городе», «Интересно посмотреть, что бы с ним сделали за его внешний вид, если бы не охрана», — писали юзеры.

Ранее в мае певица Мадонна выпустила анимационный клип, в котором предстала в виде цифрового персонажа. Героиня видео была создана художником Джейсоном Эбейером, который старался передать черты внешности Мадонны. Однако русскоговорящие подписчики знаменитости принялись высмеивать работу, увидев в 3D-персонаже сходство с артисткой Ольгой Бузовой.