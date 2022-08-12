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Названы самые востребованные у россиян туристические направления на Новый год

OneTwoTrip: Таиланд назван самым востребованным направлением у россиян на зимние праздники

Фото: Sumit Chinchane / Unsplash

Таиланд и Индонезия названы самыми востребованными у отечественных путешественников туристическими направлениями на Новый год. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса OneTwoTrip, результаты которого публикуют «Известия».

Согласно полученным данным, на зимние праздники россияне чаще всего планируют поездки за рубеж — по сравнению с аналогичным периодом 2021 года доля заграничных направлений выросла в 8,6 раза и составила 77,3 процента. При этом по России бронируют перелеты лишь 22,7 процента соотечественников, что на 75 процентов ниже показателей 2021 года.

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Так, наиболее популярным направлением на Новый год стал Таиланд — его доля составила 38,7 процента от всех заказов за рубеж. Второе и третье места заняли Индонезия и Вьетнам — 10,9 и 10,8 процента соответственно. В топ-5 также вошли Филиппины (5,5 процента) и Турция (5,1 процента).

Среди внутрироссийских направлений самыми желанными стали Сочи и Москва, куда на январские праздники планируют отправиться в 17,3 процента и 16 процентов российских туристов. Также популярностью пользуются Минеральные Воды (6,7 процента), Санкт-Петербург (5,4 процента) и Калининград (5,3 процента).

Ранее в августе врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что риск заразиться COVID-19 возрастает при смене нескольких видов транспорта — именно такой способ используют российские туристы, чтобы добраться до популярных курортов. По его словам, главными зонами риска заражения являются не только пляжи, но и закрытые помещения.

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Валентина Процкова
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