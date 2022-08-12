Украине предрекли потерю ракет для HIMARS через несколько месяцев

Экс-полковник США Канчиан предрек Украине потерю ракет для HIMARS через несколько месяцев

Полковник американской морской пехоты в отставке Марк Канчиан заявил, что Украина рискует лишиться ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставляемые ей США. С таким мнением он выступил в статье для издания Newsweek.

Канчиан предрек Украине потерю ракет для HIMARS в скором времени — в течение нескольких месяцев, от одного до четырех.

«Три-четыре месяца — это довольно смелое предположение, но я бы не назвал это безумием. Некоторые склонны считать, что (они закончатся) через месяц или около того. Но я не думаю, что (украинцы) расходуют их с такой скоростью», — подчеркнул экс-полковник.

Военный добавил, что однажды Вашингтону придется сократить объемы передаваемых Украине ракет для РЗСО, поскольку запасы США будут заканчиваться. По его словам, численность боеприпасов для HIMARS довольно ограничена: с начала их производства в 2004 году США выпустили около 50 тысяч управляемых ракет и планируют приобрести только 5800 ракет в текущем финансовом году.

«Я думаю, что тогда в Пентагоне пройдут дискуссии на этот счет. Военные, вероятно, захотят больше сохранить, гражданские — больше отдать, и они придут к соглашению о том, что является допустимым уровнем риска», — предположил он.

По мнению Канчиана, США задействовали примерно 25-28 тысяч данных ракет. «Министерство обороны не публикует цифры, но вы можете сделать выводы, исходя из финансирования военных нужд... Это позволило бы нам выделить украинцам примерно треть. Мы поступили так же со Stinger и Javelin, предоставив им [Украине] около трети из нашего инвентаря», — заключил военный.