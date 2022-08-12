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Умер мексиканский актер Мануэль Охеда

На 82-году жизни умер мексиканский актер Мануэль Охеда

Фото: Milton Martínez / Secretaría de Cultura CDMX / Wikipedia

Мексиканский актер театра и кино Мануэль Охеда скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает The Sun.

Смерть артиста подтвердила Национальная ассоциация актеров Мексики. «Ассоциация глубоко сожалеет о смерти нашего партнера Мануэля Сальвадора Охеды, члена нашего профсоюза», — было сказано в сообщении организации. Причины смерти не уточняются.

Охеда родился в 1940 году в городе Ла-Пас, Мексика. Первоначально выступал на сцене театра, в кино дебютировал в 1974 году. За свою карьеру снялся более чем в 291 работе. Среди проектов с участием Мануэля — «Роман с камнем», «Зеленый лед», «Комета», «Сыновья ветра», «Я покупаю эту женщину», «Новый рассвет», «Цыганская любовь» и другие. За роль в фильме «Ад, которого мы все боимся» Охеда был удостоен самой престижной в мексиканском кинематографе премии «Ариэль».

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